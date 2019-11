FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Leon Goretzka heute im LIVE-TICKER

Einen Tag vor dem Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad steht am Montag die obligatorische Pressekonferenz des FC Bayern an. Hier könnt Ihr die Medienrunde mit Hansi Flick und Leon Goretzka im Liveticker verfolgen.

FC Bayern München: PK mit Hans-Joachim Flick und Leon Goretzka heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Sportdirektor Hasan Salihamidzic blickt freudig auf die stimmungsvolle Aufgabe: "Die Stimmung dort ist super und die Fans sind wirklich klasse. Auf solche Spiele freut man sich. Wir sind sehr konzentriert und wollen unbedingt gewinnen", sagte er vor dem Abflug.

Vor Beginn: Verzichten muss der deutsche Rekordmeister auf den erkrankten Michael Cuisance sowie David Alaba, der in Erwartung von Nachwuchs die Reise nicht angetreten hat.

Vor Beginn: Beginn der Pressekonferenz ist um 17.15 Uhr. Hansi Flick und Leon Goretzka werden sich den Fragen der Medienvertreter stellen.

Vor Beginn: Am 5. Spieltag trifft der FCB in der serbischen Hauptstadt auf Roter Stern und will seine perfekte Bilanz in der Königsklasse weiter ausbauen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel in Belgrad.

Mauricio Pochettinos Optionen: FC Bayern, FC Barcelona oder Farm in Argentinien? © getty 1/23 Pochettino ist bei Tottenham von seinen Aufgaben entbunden und durch Mourinho ersetzt worden. Wie geht es für den Top-Trainer weiter? Seine Optionen im Überblick. © getty 2/23 Trotz Pochettinos unrühmlichem Ende - die Spurs stehen in der Premier League auf Platz 14 und kassierten in der Champions League ein 2:7 gegen die Bayern - hat dieser die Nordlondoner in seiner Amtszeit mit geringen Mitteln zu einem Spitzenteam geformt. © getty 3/23 Die Krönung seiner erfolgreichen Spurs-Ära in Form von Titeln - im Champions-League-Finale 2019 unterlag man dem FC Liverpool - blieb Pochettino verwehrt. Wie geht es nun für den früheren Southampton-Coach weiter? © getty 4/23 Beim FC BAYERN wurde nach der Entlassung von Niko Kovac Interimstrainer Hansi Flick bis mindestens zur Winterpause das Vertrauen ausgesprochen, auch eine Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison scheint nicht ausgeschlossen. © getty 5/23 Klar ist: Mittelfristig soll wieder ein renommierter Trainer die Geschicke an der Säbener Straße leiten. Sportdirektor Hasan Salihamidzic gilt als großer Fan des Argentiniers, vor allem dessen mutiger Offensivfußball soll diesem imponieren. © getty 6/23 Nach Informationen der Bild gab es bereits in der Vergangenheit mehrere Treffen zwischen Salihamidzic und Pochettino, der aber aufgrund seines langfristigen Vertrages nicht verfügbar war. Diese Vorzeichen haben sich nun geändert. © getty 7/23 Am Mittwoch trafen sich die Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge wohl mit Vermittler Giovanni Branchini, der bereits in die Verpflichtungen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti involviert war. Ein Zeichen dafür, dass Bewegung in die Trainersuche kommt? © getty 8/23 Durchaus. Aber es gibt in München auch Vorbehalte gegen Pochettino, der bereits 2018 auf der Kandidatenliste bei den Bayern stand. Erster großer Kritikpunkt: Pochettino bringt ein halbes Dutzend Co-Trainer mit und spricht nicht Deutsch. © getty 9/23 Außerdem hatte Oliver Kahn, designierter Vorstandsvorsitzende des Klubs, zuletzt die Frage gestellt, für welchen Fußball der FC Bayern stehen wolle und welcher Trainer dazu optimal passe. © getty 10/23 Während die Bayern für gewöhnlich dominanten Ballbesitz- und Kombinationsfußball spielen wollen, stand Pochettino bei den Spurs eher für knallharte Konditionseinheiten, aggressives Gegenpressing und schnelles Umschalten. Das passt nicht ganz zusammen. © getty 11/23 Positive Auswirkungen könnte eine theoretische Verpflichtung Pochettinos auf Philippe Coutinho haben. Die Barca-Leihe arbeitete mit dem Argentinier bei Espanyol zusammen und pflegt ein dem Vernehmen nach sehr gutes Verhältnis zu Pochettino. © getty 12/23 Auch beim FC BARCELONA könnte bald Bewegung auf der Trainerbank entstehen. Bei den Katalanen ist man aufgrund der durchwachsenen Leistungen und der nur wenig attraktiven Spielphilospohie von Ernesto Valverde unzufrieden. © getty 13/23 Neben River-Plate-Coach Marcelo Gallardo, der laut AS bereits im Dezember bei den Blaugrana übernehmen könnte, ist laut der Sun nun Pochettino - ein Freund von Präsident Josep Maria Bartomeu - in den Fokus der Verantwortlichen gerückt. © getty 14/23 Als problematisch könnte sich Pochettinos Vergangenheit beim Stadtrivalen erweisen (2009-2012): "Ich bin mir sicher, dass ich niemals Barcelona oder Arsenal trainieren würde, weil ich mich so sehr mit Tottenham und Espanyol identifiziere", sagte er 2018. © getty 15/23 Somit dürfte auch ein Engagement bei Tottenhams Erzrivale FC ARSENAL unwahrscheinlich sein. Dort steht Unai Emery nach schwachem Saisonstart (17 Punkte nach zwölf Spielen, Platz sechs) unter Druck, Fans und Ex-Spieler fordern eine Entlassung. © getty 16/23 Vor kurzem wurde dem Spanier jedoch das Vertrauen der Arsenal-Bosse Raul Sanllehi und Vinai Venkatesham ausgesprochen. Trotz 17 Punkten Rückstand auf den FC Liverpool steht ein unmittelbarer Rauswurf nicht bevor. © getty 17/23 Ähnlich ist die Lage bei MANCHESTER UNITED: Pochettino, der eine enge Beziehung zu United-Legende Sir Alex Ferguson pflegt, galt bereits mehrfach als Kandidat bei den Red Devils, noch bevor Jose Morinho dort die Geschicke übernommen hatte.. © getty 18/23 Nach schwachem Saisonstart stand Manager Ole Gunnar Solskjaer massiv in der Kritik. Da sich die Leistungen und Ergebnisse Uniteds stabilisiert haben, halten die Verantwortliche wohl vorerst am Norweger fest und hoffen auf Verstärkungen im Winter. © getty 19/23 Pochettino bestätigte, dass REAL MADRID nach der Trennung von Zinedine Zidane im Mai Interesse an ihm gezeigt habe: “Die Situation war schwierig. Es ist der Traum eines jeden Coaches, einen den größten Clubs zu übernehmen. Und du musst Nein sagen.” © getty 20/23 Der Argentinier blieb den Spurs treu, Zidane kehrte einige Monate später zu den Königlichen zurück. Auch wenn er nicht an die früheren Erfolge anknüpfen kann, gilt sein Job als sicher. Falls nicht, wäre Pochettino wohl einer der Top-Kandidaten. © getty 21/23 Immer wieder wurde Pochettino auch als Kandidat für das Amt als ARGENTINISCHER NATIONALTRAINER gehandelt, zuletzt nach dem Debakel bei der WM 2018. Ebenso wie Real soll Pochettino auch seinem Heimatland eine Absage erteilt haben. © getty 22/23 Da Pochettino mehrfach betonte, die tägliche Arbeit mit seinen Spielern sowie die regelmäßigen Spiele zu bevorzugen und sich die Argentinier unter Trainer Lionel Scaloni verjüngt und gesteigert haben, dürfte dies die unrealistischste Option sein. © getty 23/23 Pochettino hat die Qual der Wahl und wird sich seine nächste Station wohlüberlegt aussuchen. Möglich ist auch eine Auszeit bis zum Saisonende. “Ich würde lieber auf meiner Farm in Argentinen arbeiten, als an gewissen Orten zu arbeiten”, sagte er der As.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben, so könnten die beiden Trainer ihre Teams aber aufstellen:

Roter Stern Belgrad: Borjan - Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic - Jovancic, Canas - Garcia, Marin, van la Parra - Tomane

Borjan - Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic - Jovancic, Canas - Garcia, Marin, van la Parra - Tomane FC Bayern: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Boateng, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Champions League: Die Gruppe des FC Bayern

Der FC Bayern ist längst für das Achtelfinale qualifiziert. Mit einem Sieg in Belgrad wäre den Münchnern zudem der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.