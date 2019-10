FC Bayern München, Termine: Spielplan und kommende Gegner des FCB

Der FC Bayern München hofft in den kommenden Wochen auf eine Siegesserie. Das Ziel: bloß keine Herbstdepression wie im vergangenen Jahr. Hier gibt es den Spielplan des deutschen Rekordmeisters im Überblick.

FC Bayern München: Die kommenden Gegner im Überblick

Die Bayern gastieren am 8. Spieltag der Bundesliga beim FC Augsburg. Die Fuggerstädter stecken mit fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen tief im Tabellenkeller - eine vermeintlich einfache Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Niko Kovac.

So geht es vorerst auch weiter. In der Champions League stehen die beiden Gruppenspiele gegen Außenseiter Piräus an, im DFB-Pokal heißt die Hürde in der zweiten Runde VfL Bochum. Erst Anfang November wird es für die Bayern wieder heiß, dann trifft der amtierende Meister auf den BVB.

Im vergangenen Herbst geriet der FC Bayern in ein Formtief, die Trainerfrage wurde laut. Kovac stellte in der Folge die Rotation ein. Nun will er angesichts der bevorstehenden sieben Partien innerhalb von 22 Tagen das Gegenteil versuchen: "Wir müssen jetzt schon zusehen, dass wir jedem die Minuten geben und immer frische Kräfte haben."

So sehen die nächsten Spiele der FC Bayern in der Hinrunde aus:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 19. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg (A) 22. Oktober 21 Uhr Champions League Olympiakos Piräus (A) 26. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga Union Berlin (H) 29. Oktober 20 Uhr DFB-Pokal VfL Bochum (A) 2. November 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (A) 6. November 21 Uhr Champions League Olympiakos Piräus (H) 9. November 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund (H) 23. November 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf (A) 26. November 21 Uhr Champions League Roter Stern Belgrad 30. November 18.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (H) 7. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A) 11. Dezember 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur (H) 14. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen (H) 18. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 21. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H)

FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker

Die restlichen Bundesligaspiele des FC Bayern München in der Hinrunde werden ausschließlich von Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zusätzlich zeigt das ZDF dank einer Kooperation mit Sky das Duell mit Eintracht Frankfurt am 2. November im Free-TV.

In der Champions League teilen sich Sky und DAZN die Rechte. Die restlichen Gruppenspiele des FC Bayern laufen jedoch nur bei Sky. Hier findet Ihr einen Überblick, welcher Sender welche Spiele der Königsklasse zeigt.

Das Pokalspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum wird neben Sky auch Sport1 zeigen.