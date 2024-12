"Sehr, sehr nahe an einer Unterschrift": Entscheidung im Poker um Jonathan Tah soll kurz bevorstehen

Bayer Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach hat Tah zuletzt Signale gesendet, dass er sehr gerne im Sommer ablösefrei zu Barça wechseln würde. Das jüngste Treffen mit Deco, dem Sportdirektor der Katalanen, sei auf Wunsch des deutschen Nationalspielers hin entstanden. Zudem sei Tah angesichts von Barcelonas finanziellen Problemen sogar bereit, bei seinem Gehalt Abstriche zu machen.

Bei Barça hat man sich indes laut Sport endgültig dazu entschieden, bei Tah ernst zu machen. Dessen Verpflichtung soll nun auch nicht mehr davon abhängig sein, ob Innenverteidiger Ronald Araujo seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei den Blaugrana verlängert oder möglicherweise verkauft wird. Stattdessen könne sich Barça vorstellen, sowohl Tah als auch Araujo einen Kaderplatz zu geben.

Der Noch-Leverkusener sei daher mittlerweile "sehr, sehr nahe an einer Unterschrift" in Barcelona, heißt es in dem Bericht.