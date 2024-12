Reise nach München abgesagt - Treffen mit Real Madrid und Manchester United: Berater von Bayern-Star offenbar wütend auf Vereinsbosse

FC Bayern München: Theo Hernandez als Nachfolger von Alphonso Davies?

Da schon seit Monaten über einen ablösefreien Abgang von Alphonso Davies spekuliert wird, hat sich der FC Bayern angeblich auch schon mit möglichen Nachfolgern des Kanadiers beschäftigt. Eine - wenn auch sehr teure - Option soll Milans Theo Hernandez sein. Der Franzose steht angeblich aber ebenfalls bei Manchester United auf der Wunschliste.

Davies hat nach einer schwächeren Vorsaison wieder zu seiner Top-Form gefunden und unter dem neuen Trainer Vincent Kompany einen Stammplatz auf der linken Abwehrseite. Am Dienstag geht es für die Münchner in der Champions League in Gelsenkirchen gegen Schachtjor Donezk.

In der laufenden Saison kommt Alphonso Davies auf 20 Pflichtspieleinsätze in allen Wettbewerben für den FC Bayern. Dabei lieferte er drei Assists. Für Kanada hat er 56 Länderspiele bestritten und dabei 15 Treffer erzielt.