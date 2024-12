20 Millionen Euro Ablöse: RB Leipzig ist angeblich an Ex-Spieler des FC Barcelona dran

RB Leipzig will Oscar Mingueza von Celta Vigo verpflichten. Das berichtet das spanische Fußball-Portal Relevo. Demnach ist der Bundesligist bereit, 20 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger auf den Verhandlungstisch zu legen. In der Vergangenheit soll auch Borussia Dortmund schon an ihm interessiert gewesen sein.

Mingueza stammt aus der Barça-Jugend und versuchte, sich bei den Blaugrana durchzusetzen. Da dies nicht nachhaltig gelang, wechselte er 2022 ablösefrei zu Celta Vigo.

Der FC Barcelona ließ den heute 25-Jährigen allerdings nicht einfach so ziehen: Dem Bericht zufolge sicherte sich der Klub eine 50-prozentige Beteiligung an zukünftig für Mingueza zu zahlenden Ablösesummen - und auch ein Vorkaufsrecht, falls sich ein anderer Verein für ihn interessiert.