Duo mit Premier-League-Vergangenheit: Top-Trainer angeblich als Nachfolger von Marco Rose bei RB Leipzig im Gespräch

Neuer RB-Trainer müsste mit Jürgen Klopp zusammenarbeiten

Unabhängig davon, ob Potter, ten Hag oder ein anderer Kandidat Rose beerbt, werden sie mit dem ehemaligen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zusammenarbeiten müssen, der im Januar globaler Fußballchef des Red-Bull-Netzwerks wird.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ten Hag in Deutschland arbeitet, sollte er sich mit Klopp in Leipzig zusammentun. Der Niederländer war zwei Spielzeiten lang Trainer der Reservemannschaft des Bayern München, ehe er danach zuerst zu Utrecht und dann zu Ajax wechselte. Daraufhin folgte sein Transfer zu Man United.

Marco Rose steht mit Leipzig am Dienstag in der Champions League gegen Aston Villa unter Zugzwang. Leipzig hat in dieser Saison jedes Spiel in der Champions League verloren und muss auf ein Wunder hoffen, um sich noch für die nächste Runde zu qualifizieren.