Spektakuläre Rückholaktion? VfL Bochum diskutiert angeblich über suspendierten Manuel Riemann

VfL Bochum 2024/25: Sogar Tasmania war besser

Mit nur einem Punkt aus neun Spielen und bereits 29 Gegentoren ist der VfL sogar schlechter als der "Rekordhalter" Tasmania Berlin.

Der Hauptstadklub ging als schwächstes Team aller Zeiten in die Geschichte der Liga ein. In der Saison 1965/66 holte Tasmania nur zehn Punkte (umgerechnet auf 3-Punkte-Regel) bei ganzen zwei Siegen und blieb 31 Spiele in Folge sieglos. 15:108 Tore markieren zudem den schlechtesten Angriff und gleichzeitig die schlechteste Abwehr aller Zeiten.

Nach neun Spieltagen standen die Berliner damals wie Bochum heute auf dem letzten Platz, mit umgerechnet vier Punkten und "nur" 28 Gegentoren waren sie dem VfL von heute aber ein gutes Stück voraus.