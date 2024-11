Sieg zum Geburtstag: Dino Toppmöllers Eintracht Frankfurt ist nach Sieg gegen Werder Bremen erster Bayern-Jäger

Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen: Mario Götze beschert Siegtreffer

Auch die Gäste erarbeiteten sich in der Folge Ballbesitzphasen und versuchten durch Konter Nadelstiche zu setzen, spielten aber im letzten Drittel zu ungenau. Ein Abschluss von Marco Grüll (38.) war der einzig gefährliche vor der Pause. Defensiv bekam Bremen den Frankfurter Ansturm aber zunehmend in den Griff. Auch der Support von den Rängen blieb zwischenzeitlich aus, in der Nordwestkurve hatte es einen medizinischen Notfall gegeben.

Auf dem Rasen biss sich die Eintracht an der Bremer Fünferkette die Zähne aus. Bis kurz vor der Pause Nathaniel Brown Ekitike fand, er klug auf Götze ablegte und dieser in den Winkel schoss. Für den WM-Helden von 2014 war es das achte Tor gegen Bremen, gegen keinen anderen Bundesligisten traf er häufiger.

Das Bild aus dem ersten Durchgang setzte sich fort: Die Eintracht spielte direkt nach vorne, die Bremer offensiv zu ungenau und mit wenig Durchsetzungsvermögen. Die beste Chance des torlosen, aber quirligen Marmoush lenkte Zetterer um den Pfosten (66.). Auf der Gegenseite scheiterte Bremens Mitchell Weiser zunächst per Kopf an Kevin Trapp (76.), kurz darauf köpfte dann Niklas Stark an den Pfosten (80.).