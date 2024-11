Kurioser Vergleich mit "Gartenarbeit in Kroatien": Niko Kovac wirbt für Vertrauen in Trainer

Niko Kovac arbeitete zuletzt beim VfL Wolfsburg

Der 83-malige Nationalspieler arbeitete zuletzt beim VfL Wolfsburg, wurde dort in der Vorsaison aber freigestellt. Zuvor war er bei der AS Monaco, dem deutschen Rekordmeister Bayern München, Frankfurt sowie der kroatischen Nationalmannschaft tätig. Wann er wieder an der Seitenlinie stehe, sei unklar. Allzu lange will er offenbar aber nicht warten.

"Jetzt, wo es in die letzten Wochen des Jahres reingeht, höre ich mir Vorschläge gezielter an. Es wird viel gesprochen, ich höre einiges, aber es muss hundertprozentig passen. Mein Fokus liegt auf den Top-fünf-Ligen in Europa: Deutschland, Spanien, England, Italien und Frankreich", sagte Kovac, der stets mit seinem Bruder und Assistenztrainer Robert zusammenarbeitet: "Wir, Robby und ich, suchen uns gezielt das Richtige aus. Das Vertrauen, dass es passt, muss da sein. So wie damals in Frankfurt, dann kann ich am besten performen." Mit der Eintracht hatte er 2018 kurz vor seinem Abgang nach München den DFB-Pokal gewonnen.