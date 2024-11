Jeder Schuss ein Tor: Eintracht Frankfurt deklassiert VfL Bochum

Eintracht Frankfurt macht früh im Spiel den Sack zu

Nach dem hart erkämpften Sieg im DFB-Pokal unter der Woche, als die SGE gegen Borussia Mönchengladbach 75 Minuten lang in Unterzahl einen tollen Fight lieferte und mit 2:1 siegte, begann sie stark: Mit Youngster Nnamdi Collins in der Startelf zeigte die SGE gegen zunächst motiviert anlaufende Bochumer gleich mal ihre offensive Klasse. Marmoush entwischte der Abwehr und leitete auf Ekitike weiter, der im Zweikampf mit Iwan Ordez cool blieb und die erste Chance verwertete.

Dann verhielt Ibrahima Sissoko sich im Zweikampf mit Jean-Matteo Bahoya viel zu plump, den Freistoß von der linken Strafraumecke setzte Marmoush direkt in die kurze Ecke.

Die Bochumer fielen schon früh auseinander. Sekunden nach dem Anstoß verlor Maximilian Wittek den Ball im Aufbau an Knauff, der alleine gegen Drewes auf 3:0 stellte - und von den Rängen schallte es "Absteiger, Absteiger!" in Richtung der Bochumer. Die sonst so leidensfähigen VfL-Fans antworteten: "Wir haben die Schnauze voll!"

Im Zusammenspiel der Jungstars veredelte Tor-Debütant Brown eine Flanke von Collins und besorgte mit dem vierten Torschuss die zweitfrüheste Vier-Tore-Führung der Bundesligageschichte. Der Anschlusstreffer von de Wit nach einer Ecke war das einzig nennenswerte Aufbäumen der Gäste.

Mit der Hoffnung auf Schadensbegrenzung stellte Feldhoff zur Pause auf eine Fünferkette um. Die Eintracht verwaltete zunächst, Bochum gab sich bei aller Unterlegenheit nicht auf. Hofmann weckte mit einem Treffer mit der Brust nach einem Freistoß nochmal ganz leise Hoffnungen. Dahoud zerstörte sie schnell wieder. Dann wurde es ganz bitter.