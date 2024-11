Fanproteste vor der Westfalenhalle: Hans-Joachim Watzke verteidigt umstrittenen Deal beim BVB

"Rote Karte für den Werbedeal": BVB-Fans protestieren vor der Westfalenhalle

Vor der Westfalenhalle hatten einige Fans gegen das Sponsoring protestiert. Vertreter der Partei Die Linke hatten einen großen aufblasbaren Panzer aufgebaut, auf Schildern war "Rote Karte für den Werbedeal zwischen Rheinmetall und BVB!" zu lesen.

"Man kann in so einem großen Verein nicht ausschließen, dass man mal unterschiedliche Meinungen hat - so wie bei Rheinmetall", sagte Watzke: "Das Wichtige ist aber, dass wir unterschiedliche Meinungen mit Respekt und Anstand austragen, ohne die Rolle des Bösen und des Guten."

Der BVB hatte wenige Tage vor dem Finale der Champions League gegen Real Madrid bekannt gegeben, dass Rheinmetall neuer "Großsponsor" werde. Nach Informationen der Sportschau erhält der BVB über diesen Deal bei einer Vertragslaufzeit von drei Jahren gut 20 Millionen Euro.