"Werden wir nicht in der Öffentlichkeit austragen": Sebastian Kehl äußert sich zu Vorstoß des BVB

Kehl: "Werde mich jetzt dazu auch nicht äußern"

Ricken, der im Frühjahr das Amt als Geschäftsführer Sport von Hans-Joachim Watzke übernommen hatte, hatte während der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund erklärt, den Weg mit Kehl weitergehen zu wollen.

"Ich war am Sonntag natürlich auch in der Halle, habe das vernommen. Es gibt aber außerdem auch nichts, was man als Wasserstandsmeldung abgeben kann. Ich werde mich jetzt dazu auch nicht äußern", erklärte Kehl dazu.

Kehl ist seit Juli 2022 Sportdirektor der Dortmunder - er trat die Nachfolge des langjährigen BVB-Managers Michael Zorc an. Sein Kontrakt bei den Borussen ist noch bis zum Sommer 2025 datiert.