Vor dieser Saison: Der BVB wollte wohl einen Spieler, der aktuell beim FC Bayern groß aufspielt

Demnach sollen die Schwarzgelben im Sommer auf der Suche nach einem Ersatz für Donyell Malen gewesen sein. Diesen hätte man gern verkauft. Allerdings soll das große Interesse des BVB durch die Ablöseforderungen von Olises Ex-Verein Crystal Palace abgewürgt worden sein.

Olise wechselte später für eine Summe von 53 Millionen Euro zum FC Bayern. Mit Bonuszahlungen kann die Ablöse angeblich noch auf 60 Millionen Euro ansteigen. Der 22-Jährige weiß bisher aber zu überzeugen und hat sich unter anderem gegen Konkurrenten wie Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry durchsetzen können.

In 15 Partien sammelte der 22 Jahre alte Angreifer bisher elf Scorerpunkte, außerdem wird er mittlerweile regelmäßig für die französische Nationalmannschaft berufen.

Malen hingegen absolviert im BVB-Dress erneut eine durchwachsene Saison. In 14 Partien gelangen ihm erst vier Tore und eine Vorlage. In der Bundesliga erzielte der BVB ohnehin erst 18 Treffer in zehn Spielen.