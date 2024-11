VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am 11. Spieltag trifft der VfB Stuttgart am heutigen Samstag, dem 23. November, auf den VfL Bochum. Anpfiff in der MHP Arena in Stuttgart ist um 15.30 Uhr.

Im ersten Spiel unter Dieter Hecking konnte der VfL direkt einen Punkt im Heimspiel gegen den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen einfahren. In den vergangenen Jahren zeigte sich Bochum als "unabsteigbar". Mit aktuell nur zwei Punkten auf dem Tabellenkonto wird dies in dieser Saison zur Herkulesaufgabe. Drei Punkte bei den strauchelnden Schwaben würden sicherlich helfen! Der Zeitpunkt gegen den VfB zu spielen, könnte ungünstiger sein. Unter der Woche meldeten die Stuttgarter die Ausfälle von Deniz Undav und El Bilal Touré. Zuletzt gab es eine bittere Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt (2:3).

SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.