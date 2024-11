Vom DFB in die Königsklasse? Klub aus der Champions League soll über Sandro Wagner nachdenken

Der VfB Stuttgart hat offenbar unter anderem Sandro Wagner, aktuell Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, als möglichen Nachfolger für Chefcoach Sebastian Hoeneß auf dem Zettel. Davon berichtet Sky.

Demnach will der VfB Hoeneß zwar unbedingt über den kommenden Sommer hinaus halten. Um auf einen möglichen Abschied des Erfolgstrainers vorbereitet zu sein, blicke man sich aber bereits nach Nachfolgekandidaten um. Hoeneß, noch bis 2027 in Stuttgart unter Vertrag, könnte den Vizemeister für eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro schon nach dieser Saison verlassen.