"VfB hat ein riesiges Potenzial": Sebastian Hoeneß erklärt Absagen an Manchester United und Chelsea

Hoeneß kann sich langfristigen Verbleib in Stuttgart vorstellen

Darüber hinaus stellte der 42-Jährige in Aussicht, sich vorstellen zu können, noch länger für die Schwaben zu arbeiten. "Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen um Alexander Wehrle, Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner ist vertrauensvoll, der VfB hat ein riesiges Potenzial", so Hoeneß.

Es sei "unglaublich reizvoll, dabei mitzuhelfen, diese Potenziale auszuschöpfen. Wenn das gelingt, ist es möglich, mit dem VfB in Bereiche zu stoßen, die jahrelang in weiter Ferne waren. Wir haben letzte Saison acht Schritte auf einmal gemacht. Ich habe in meiner Zeit hier gemerkt, was in diesem Stadion mit den Leuten möglich ist."

Das habe Hoeneß schließlich auch dazu bewegt, "meine Arbeit hier fortzusetzen. Daran hat sich nichts geändert." Gleichzeitig betonte der VfB-Coach, dass für einen langfristigen Verbleib die nötigen Rahmenbedingungen gegeben sein müssten: "Natürlich geht es für mich auch darum, dass klar sein muss, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass man den VfB weiterentwickeln kann."