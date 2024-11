TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig am heutigen Samstag, dem 23. November, verspricht ein interessantes Fußballspiel zu werden. Anpfiff in der PreZero Arena in Sinsheim ist um 15.30 Uhr.

Nach dem Rausschmiss von Pellegrino Materazzo steht die Premiere von Christian Ilzer an. Der Österreicher wechselte von Sturm Graz zur TSG in den Kraichgau. "Ich bin hier, um erfolgreich Fußball spielen zu lassen", sagte Ilzer auf der Pressekonferenz. Gelingt das direkt im ersten Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig? Die Mannschaft von Marco Rose konnte zuletzt drei Mal nicht gewinnen. Nach dem 0:0 vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach darf Leipzig nicht schon wieder Punkte liegen lassen, um den Abstand auf die Bayern nicht zu vergrößern.

Dieses Spektakel dürft Ihr keinesfalls verpassen. SPOX verrät, Euch wo die Partie zu sehen ist.