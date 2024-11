Nach nur vier Einsätzen für den FC Bayern: Sacha Boey liefert überraschende Einschätzung zur Bundesliga

Für ihn als Außenverteidiger seien die Anforderungen in seiner französischen Heimat deutlich anspruchsvoller als in Deutschlands höchster Liga gewesen.

"Die Ligue 1 ist härter. Denn die Außenverteidiger, gegen die du spielst, sind da, um dich zu bearbeiten, offensiv wie defensiv", sagte Boey dem Portal Foot Mercato.

"Und sie sind alle schnell, also musst du das ganze Spiel über konzentriert sein. In der Bundesliga ist das anders, da kann ein Spieler wie ich zum Beispiel das Spiel mit seiner Geschwindigkeit steuern. In der Ligue 1 konnte ich das nicht", ergänzte er.

Die Aussagen überraschen, denn Boey hat erst die Erfahrung von 238 Bundesliga-Minuten in vier Partien gemacht - und dabei nicht überzeugt. In seiner ersten Saison war das 0:3 bei Bayer Leverkusen der letzte Einsatz für ihn, danach fiel er mit zwei Muskelverletzungen bis zum vergangenen Sommer aus.

Im September erwischte es ihn dann erneut: Er riss sich den Meniskus und arbeitet aktuell an seinem Comeback, das noch aussteht. "Es geht mir gut, ich fühle mich körperlich sehr gut. Mein Ziel ist es, für das Spiel gegen Augsburg in den Kader zurückzukehren", sagte er Sport1.