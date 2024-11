Gespräche waren schon fortgeschritten! Bundesligist stand wohl zweimal unmittelbar vor Transfer von Bayern-Talent Paul Wanner

Paul Wanner muss am Wochenende mit dem 1. FC Heidenheim in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg ran. Dabei wäre das Supertalent des FC Bayern München in der Vergangenheit gleich mehrmals fast bei den Wölfen gelandet.

Den ersten Versuch, Wanner zum VfL Wolfsburg zu lotsen, unternahmen die Wölfe einem Bericht der Bild zufolge im Jahr 2021. Der heute 18-Jährige soll damals sogar bereits direkt vor Ort gewesen sein und sich Arena, Trainingsplätze sowie das VfL-Center angesehen haben.

Gespräche mit Jörg Schmadtke, der damals Geschäftsführer in Wolfsburg war, und Sportdirektor Marcel Schäfer sollen bereits fortgeschritten gewesen sein. Letztlich entschied sich der offensive Mittelfeldspieler jedoch für einen Verbleib beim FC Bayern München und verlängerte dort sein Arbeitspapier.