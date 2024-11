"Er hat mehr Vertrauen in die Spieler aus der letzten Saison": Leverkusener Königstransfer echauffiert sich über Reservistendasein

Aleix Garcia echauffiert sich über Reservistendasein

Der Nationalspieler weiter: "In Girona haben wir letzte Saison ganz anders gespielt als jetzt mit Xabi. Wir spielten zu dritt in der Mitte mit viel Beweglichkeit. Hier spielen wir statischer mit drei plus zwei Mittelfeldspielern. Jeder Trainer ist anders. Jeder Trainer hat seine Ideen. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich mit Xabi in diesem Stil spielen kann. Ich werde versuchen, von meinen Teamkollegen zu lernen. Und danach bin ich überzeugt, dass ich auf jeden Fall bereit bin, in der ersten Elf zu spielen."

Garcia wechselte für 18 Millionen Euro vom FC Girona nach Leverkusen gewechselt. Sein Landsmann Alonso, sei "einer der Gründe, warum ich in Leverkusen unterschrieben habe. Er hat mir erklärt, was er von mir erwartet. Wir werden versuchen, den besten Weg zu finden, wie ich meine Qualitäten einbringen kann", hatte er damals gesagt.

Der 27-Jährige hat eine starke Saison für Girona hinter sich, in 37 LaLiga-Einsätzen kam er auf drei Tore und sechs Assists. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde García im November vergangenen Jahres auch erstmals für die spanische A-Nationalmannschaft nominiert, lief bisher dreimal für die Furia Roja auf. Einen Platz im EM-Kader des Europameisters erhielt er jedoch nicht.

Garcia hat in Leverkusen einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Alonso ließ Garcia bislang in 15 Pflichtspielen ran, in denen er ein Tor und eine Vorlage beisteuerte. Auf insgesamt 771 Minuten beläuft sich seine Einsatzzeit.