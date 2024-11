Drei Engländer und ein Brasilianer: Bayern-Star Harry Kane stellt seinen persönlichen 'Mount Rushmore' mit seinen vier Lieblingsspielern zusammen

"Einer der besten aller Zeiten": Ronaldo als einziger Nicht-Engländer in Harry Kanes Liste

Der Bayern-Angreifer ergänzte: "Der brasilianische Ronaldo, als Stürmer. Ich habe mir früher immer gerne Stürmer angeschaut und er ist einer der besten aller Zeiten. Er hatte eine tolle Mischung aus einem starken Abschluss und seinen Dribblings und Läufen, mit denen er das Spiel entscheidend beeinflussen konnte. Er ist einer der größten Neuner. Und ich nehme noch Bobby Moore. Er hat als Kapitän die WM für England gewonnen, was eine große Inspiration für mich ist. Das ist mein Traum, etwas, das ich eines Tages erreichen will. Deshalb ist er auch mit dabei."

Auch wenn Kane selbst den großen Traum vom Gewinn des WM-Titels noch hat, mehren sich die Stimmen, die dem Angreifer eine düstere Zukunft bei den Three Lions vorhersagen. United-Legende Paul Scholes sah bei Kane im England-Trikot zuletzt schon "den Anfang vom Ende", weil der Angreifer nicht mehr im Einsatz für sein Land überzeugen konnte.

Mit dem FC Bayern trifft Kane am Freitagabend auf den FC Augsburg, ehe in der kommenden Woche das Duell mit PSG in der Champions League wartet.