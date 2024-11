BVB, News und Gerüchte - "Für das, was er leistet, ist es viel zu viel Geld": Lothar Matthäus sieht Zukunft von Dortmund-Star kritisch

© getty

BVB, News: Hans-Joachim Watzke nennt seine besten Fußballexperten

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat über den externen BVB-Berater Matthias Sammer gesprochen und diesen in höchsten Tönen für seine Analysefähigkeiten gelobt.

"Matthias ist ein absoluter Experte, was das Thema Spielanalyse angeht. Was auf dem Platz passiert, da gibt es für mich zwei, die da auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs sind", sagte Watzke bei Sky: "Das ist Matthias und das ist Lothar Matthäus. Alles, was die sagen, ist total fundiert und top."

Sammer bringe für den 65-Jährigen auch den Vorteil mit, als ehemaliger BVB-Spieler und -Trainer den Verein genau zu kennen: "Er hat als Trainer die Meisterschaft gewonnen und hat viele Erfahrungswerte. Ich sehe auch, wenn er sich mal mit einem Spieler von uns unterhält, wie viel Respekt ihm auch die Spieler entgegenbringen. Matthias ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund jemals hervorgebracht hat und wir haben eine Menge große Spieler hervorgebracht."

Seit April 2018 fungiert der 57-jährige Sammer als Berater bei der Borussia. 2002 holte er mit 35 als bis heute jüngster Trainer der Geschichte den Titel nach Dortmund, wo er einst zwischen 1993 und seinem Karriereende 1998 als Profi kickte.