BVB, News und Gerüchte: Lächerliche Summe! So verdient Michael Zorc wohl bei seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund

BVB, News: Emre Can sieht sich derzeit eher als Innenverteidiger

Emre Can hat vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Dinamo Zagreb erklärt, sich derzeit eher in der Rolle als Abwehrspieler zu sehen.

"Mittlerweile muss ich schon sagen, dass ich mich auch hinten sehr, sehr wohl fühle. Meine Stärken habe ich einfach, wenn ich das Spiel vor mir habe. Und bei dem System, das Nuri Sahin spielen will, liegt es mir schon, dahinten zu spielen", wird der 30-Jährige von der Bild zitiert.

In der Mittelfeldzentrale hatte Trainer Nuri Sahin zuletzt mit Felix Nmecha als alleinigem Sechser spielen lassen, Can rückte dafür eine Reihe weiter nach hinten.

Gleichzeitig erklärte Can, dass er letztlich dort spiele, wo der Trainer seine Stärken am besten vertreten sehe. "Am Ende muss der Trainer entscheiden. Ich habe mit dem Trainer nicht gesprochen, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich will nur hinten oder nur im Mittelfeld spielen", so Can.