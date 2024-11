BVB, News und Gerüchte: Unter anderem der 1. FC Köln soll dran sein! Talent von Borussia Dortmund offenbar heiß begehrt

© getty

BVB, News: Julian Hettwer aus der U23 von Borussia Dortmund weckt wohl großes Interesse in Bundesliga und 2. Liga

Mehrere Vereine aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga interessieren sich offenbar für Offensivspieler Julian Hettwer aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.

Wie die Ruhr Nachrichten und der kicker berichten zählt zu jenen Vereinen unter anderem der 1. FC Köln. Am Sonntag soll FC-Sport-Geschäftsführer Christian Keller auch wegen Hettwer vor Ort gewesen sein, als jener im Drittligaspiel des BVB II gegen Erzgebirge Aue beim 3:1-Sieg einen Doppelpack schnürte.

Neben den Kölnern haben laut kicker weitere ambitionierte Zweitligisten und auch Erstligisten aus der unteren Tabellenregion Hettwer genau im Auge. Sky nennt hier konkret den 1. FC Heidenheim.

Hettwers Vertrag in Dortmund läuft am Saisonende aus. Der 21-Jährige war 2023 vom MSV Duisburg zu den Schwarzgelben gewechselt. In der laufenden Saison gelangen Hettwer in 14 Einsätzen in der 3. Liga schon neun Tore und fünf Assists.