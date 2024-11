Am Ende meisterlich: Bayer Leverkusen dreht Zwei-Tore-Rückstand beim 5:2 gegen den 1. FC Heidenheim

"Mich ärgert das. Weil ich weiß, dass es nicht stimmt": B04-Boss verneint Xabi Alonsos frststehenden Abschied

Ruhe war in der Länderspielpause bei Bayer nach dem enttäuschenden Remis in Bochum (1:1) keineswegs eingekehrt. Zum einen brodelte die Gerüchteküche mit Blick auf die Zukunft von Alonso und Florian Wirtz weiter - Leverkusen-Boss Fernando Carro verneinte vor dem Anpfiff Gerüchte, dass Alonsos Abschied Richtung Real Madrid im Sommer schon feststehe. "Mich ärgert das oft, dass diese Spekulationen da sind. Weil ich weiß, dass das nicht stimmt", sagte er. Zum anderen vergrößerten sich die Personalsorgen. So musste etwa Schick für den verletzten Torjäger Victor Boniface von Beginn an ran.

Es passte ins Bild, dass Alonsos Team auch die Anfangsphase der Partie verschlief. Die Strafe folgte prompt: Piero Hincapie vertändelte den Ball am eigenen Strafraum derart leichtfertig, dass Dorsch kurz darauf nur noch einschieben musste. Dazu ließen sich Nationalspieler Jonathan Tah und Xhaka beim zweiten Gegentreffer durch Honsak einfach austanzen.

Heidenheim machte Leverkusen auch ohne Paul Wanner, der angeschlagen von der U21 zurückgekehrt war, mit einfachsten Mitteln das Leben schwer. Erst nach einer halben Stunde war FCH-Coach Frank Schmidt zum Wechseln gezwungen und brachte das Toptalent.