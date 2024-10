"Sie macht einen sehr guten Job": Hat die Bundesliga bald wieder eine Schiedsrichterin?

Der Schiedsrichter-Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat mit Fabienne Michel eine Unparteiische auserkoren, der er den Sprung in die Eliteklasse im deutschen Fußball zutraut - und das sogar recht zeitnah.

"Ich denke schon, dass bald die nächste Frau in der ersten Liga pfeifen wird. Wir haben Fabienne Michel in der 3. Liga. Sie macht dort wirklich einen sehr guten Job, deshalb hat sie deutliche Chancen, weiter nach oben zu kommen", sagte Kircher in der Sendung SWR Sport - und ergänzte: "Ich glaube, dass wir da gar nicht mehr so lange warten müssen bei der Entwicklung, die sie gerade nimmt." Der nächste logische Schritt wären zunächst Einsätze in der 2. Bundesliga.

Bislang ist die ehemalige Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb die einzige Frau, die Erstligaspiele der Männer geleitet hat.