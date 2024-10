VfB gewinnt wieder - aber Chabot fliegt vom Platz

Nach seiner Gala in der Königsklasse gegen Juventus hat der VfB Stuttgart die Pflichtaufgabe in der Bundesliga mit größtmöglicher Seriosität erfüllt. Drei Tage nach dem überzeugenden 1:0 in der Champions League bei Juventus Turin kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Aufsteiger Holstein Kiel zu einem am Ende etwas wackeligen 2:1 (1:0).

Für die überlegenen Gastgeber, die in der Bundesliga zuvor dreimal nicht gewonnen hatten, trafen Deniz Undav (19.) und El Bilal Toure (61.). Die letzten 25 Minuten musste der VfB nach Gelb-Rot für Jeff Chabot in Unterzahl bestreiten (66.). Der Innenverteidiger fehlt damit beim Spiel in der kommenden Woche bei Meister Bayer Leverkusen - er eröffnete Kiel aber auch die Chance, durch Armin Gigovic (84.) zu verkürzen. Kurz darauf flog aufseiten Kiels dann allerdings auch Fiete Arp mit Gelb-Rot vom Platz (88.).