"Er hat unserem Spiel viel Qualität hinzugefügt": Eintracht Frankfurt verkündet wichtige Vertragsverlängerung

"Hugo hat sich in seinem ersten Jahr bei Eintracht Frankfurt sehr gut weiterentwickelt und sich schnell an die Bundesliga adaptiert", sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung: "Er hat unserem Spiel viel Qualität hinzugefügt und wir sind überzeugt davon, dass er diese Entwicklung weiter vorantreiben wird."

Schon in seiner ersten Eintracht-Saison absolvierte Larsson 38 Pflichtspiele, in denen er je zwei Tore und Vorlagen verbuchte. In der laufenden Spielzeit setzte Trainer Dino Toppmöller den 20-Jährigen in allen bisherigen acht Partien ein, Larsson kommt bereits auf zwei Treffer und eine Vorlage.