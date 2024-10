"Wir stehen für Respekt vor dem Gegner": Bundesligist erhält Fair-Play-Medaille

Ausgezeichnet wird auch der niedersächsische Kreisligaspieler Finn Krutsch vom MTV Soltau II. Er hatte in einem Spiel, in dem sein Klub den Aufstieg hätte klar machen können, die Schiedsrichterin auf einen regulären Treffer des Gegners hingewiesen, den diese nicht als solchen erkannt hatte. Soltau verpasste am Ende den Aufstieg. Die Medaillen für Krutsch und den 1. FC Heidenheim überreicht die einstige Fußball-Weltmeisterin Renate Lingor bei einem Heimspiel des Conference-League-Teilnehmers in den kommenden Wochen.

Der DFB zeichnet seit 1995 faire Fußballgesten aus; die Entscheidung über die diesjährigen Preisträger fällte eine DFB-Jury, der neben Lingor und dem 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann die ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Peter Sippel und Christine Baitinger, DFB-Mediendirektor Steffen Simon und Amateurfußballer Marcel Schollbach angehörten.