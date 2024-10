50 Mio. Euro? Gerüchte um Liverpools Interesse an Karim Adeyemi erhalten neue Nahrung

Karim Adeyemi: "Fühle mich super in Dortmund"

Der 22-Jährige ist nach einer durchwachsenen vergangenen Saison aktuell wieder in Spitzenform: In acht Pflichtspielen legte Adeyemi in dieser Spielzeit bisher fünf Tore und fünf Assists auf und glänzte beim 7:1 gegen Celtic Glasgow mit einem Dreierpack. Allerdings musste er mit einer Oberschenkelverletzung vorzeitig ausgewechselt werden.

Der Vertrag des vierfachen deutschen Nationalspielers in Dortmund läuft noch bis 2027. "Ich fühle mich super hier in Dortmund. Ich war schon als kleiner Junge großer Fan!" betonte er am Dienstagabend.

Ob und wie lange Adeyemi ausfallen wird, ist noch unklar. Am Samstag steht für sein Team das Auswärtsspiel bei Union Berlin an, anschließend gibt es erst einmal eine Länderspielpause.