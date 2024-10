Funktion beim FC Bayern nach dem Karriereende? Thomas Müller hält sich bedeckt

Thomas Müller hat sich zu einer mögliche Funktionärskarriere beim FC Bayern München nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn geäußert. Der Routinier will sich dabei nicht in Karten schauen lassen.

"Das ist Zukunftsmusik", erklärte der 35-Jährige nach dem 4:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegenüber der Abendzeitung. "Aktuell bin ich Spieler und es reicht sogar noch für 90 Minuten."

In der Vergangenheit hatte der ein oder andere FCB-Verantwortliche bereits damit geliebäugelt, Müller nach Ablauf dessen aktiver Karriere in einer anderen Funktion im Verein zu halten. "Der FC Bayern wäre gut beraten, den ein oder anderen Spieler, der jetzt noch auf dem Platz steht, von einer zweiten Karriere im Management zu überzeugen. So wie es Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und mir widerfahren ist. Ich traue es ihnen zu", sagte zum Beispiel Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Müllers Vertrag ist noch bis zum 30. Juni 2025 datiert. Ob der 35-Jährige seine Laufbahn im Anschluss fortsetzen möchte oder ein Karriereende in Erwägung zieht, ist noch unklar. Als mögliches "letztes großes Spiel" Müllers wurde immer wieder das Champions-League-Finale 2025 thematisiert, welches in der Münchner Allianz Arena stattfindet.

Müller hat beim FC Bayern bereits Legendenstatus erreicht. Mit 716 Pflichtspieleinsätzen ist er Rekordspieler der Münchner. Dabei erzielte er 245 Tore und gab 271 Assists.