"Es war unglaublich": Bayern-Star Harry Kane plaudert über eine Runde Golf mit Tiger Woods

In der Rick Shiels Golf Show erzählte Kane, dass er während einer Reise in die Karibik die Gelegenheit hatte, von einem der Besten zu lernen, der jemals einen Golfschläger in die Hand genommen hat. "Ich war auf den Bahamas und ein Golfprofi, den ich kannte, sagte beiläufig: 'Ach, übrigens, ich spiele heute Nachmittag mit Tiger. Willst du mitspielen?' Es war einer dieser Momente, in denen ich nur dachte: 'Ja, natürlich!' Es war surreal, " sagte Kane.

Der Nationalstürmer weiter: "Wir haben aufgeteet und ich habe einen guten Drive auf das Fairway geschlagen. Tiger war zu Fuß unterwegs nach seiner Verletzung und ich saß in einem Buggy. Wir haben auf dem Platz zunächst nicht viel gesprochen, aber später haben wir uns über die Familie und das Leben unterhalten. Er bat mich, am nächsten Tag 18 Löcher mit ihm zu spielen und es war unglaublich."

Wie die Runde für Kane ausging? "Ich war nicht so gut, aber Tiger blieb sechs unter Par. Ich wusste sozusagen vor allen anderen, dass er wieder richtig gut spielt!"

Kane liebt nach eigenen Angaben nichts mehr, als in seiner Freizeit vom Fußball auf den Fairways diverser Golfplätze unterwegs zu sein. Sein Handicap liegt bei 3,7.