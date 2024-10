"Eine Dynamik, die gefährlich ist": Ex-Nationalspieler erklärt das große Problem des BVB

Steffen Freund: "Diese Unruhe in großen Traditionsvereinen ist gefährlich"

Zweifel an Nuri Sahin als Trainer der Schwarzgelben hegt der 54-Jährige jedoch keineswegs. "Wenn einer Feuer hat, dann ist es Nuri Sahin. Er hat die Motivation und den Eifer, der Mannschaft zu helfen."

Schwankungen nach einem Trainerwechsel seien normal und es dauere "auch seine Zeit". Jedoch wählte der Ex-Nationalspieler auch warnende Worte: "Diese Unruhe in großen Traditionsvereinen bringt dann eine Dynamik rein, die gefährlich ist."

Stefan Effenberg, ehemaliger Kapitän beim FC Bayern München, vertritt, was Sahin betrifft, dieselbe Meinung wie Freund und sieht ihn als den richtigen Mann an der Seitenline. Dagegen nimmt Effenberg vielmehr die Spieler in die Pflicht. "Wo sind die Führungsspieler? Der Trainer gibt die Dinge an die Hand, aber die Spieler müssen den Anspruch haben, es umzusetzen, und zwar mit Mentalität", so Effenberg im Doppelpass.