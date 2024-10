BVB: Wo läuft FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Im Free-TV läuft das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem BVB nicht. Wer jedoch trotzdem keine Minute des Spektakels in der WWk Arena von Augsburg missen möchte, findet in der Sky-Übertragung die Lösung. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse inne, zeigt die Partie daher exklusiv und gleich bei fünf Sendern: In der Konferenz zeigen Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Partie. Für das Einzelspiel müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga (UHD) oder Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zurückgreifen.

Mit zwei kostenpflichtigen Optionen seid Ihr auch im Livestream mit dabei - entweder mit SkyGo oder WOW.