Fingerzeig für die Zukunft von Jamal Musiala und Florian Wirtz? Berateragentur gelingt offenbar "Wusiala"-Coup

Widersprüchliche Meldungen zu Florian Wirtz

Allerdings gibt es zu Wirtz' Plänen widersprüchliche Meldungen. Vor wenigen Tagen hieß es in der Bild, der ehemalige Kölner wolle 2025 wechseln. Sky berichtete später, Wirtz tendiere zu einem Wechsel nach München, um erst in einigen Jahren den Schritt ins Ausland zu wagen.

Aktuell schreibt der kicker, Wirtz könne sich eine nochmalige Verlängerung in Leverkusen und einen Verbleib bis mindestens 2026 gut vorstellen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann witzelte Anfang September über ein mögliches Zusammenspiel seiner 21 Jahre alten Schützlinge auch im Klub: "Vielleicht holt Leverkusen ja auch Jamal, das schreibt wieder keiner. Leverkusen hat die Benchmark gelegt, vielleicht holen sie ja Jamal, man weiß es ja nicht. Warum sollen sie nicht zusammenspielen, das kann passieren."

In der Nationalmannschaft ist das "Wusiala"-Duo in der laufenden Länderspielpause gesprengt. Während Wirtz zum Nagelsmann-Aufgebot zählt, fehlt Musiala in den Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande wegen einer Hüftverletzung.