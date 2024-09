"Am Ende sind wir die Leidtragenden": Zoff bei der TSG Hoffenheim! Oliver Baumann schlägt Alarm

"Irgendwann muss eine Lösung her, denn am Ende sind wir die Leidtragenden. Wir haben ohnehin nicht das lautstärkste Publikum", sagte Baumann nach dem 1:4 (1:2) am dritten Spieltag gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen bei Sky.

Bei der TSG herrscht seit Wochen große Unruhe. Nach dem Rauswurf des bei den Anhängern beliebten Sportchefs Alexander Rosen vor Saisonbeginn halten sich Gerüchte, wonach Coach Pellegrino Matarazzo von Bundestrainer-Assistent Sandro Wagner abgelöst werden könnte.

Matarazzo selbst beklagte zuletzt fehlende Wertschätzung seiner Arbeit beim Europa-League-Starter.

Zudem liegen Teile der Fans mit der Klubführung über Kreuz. Sie hatten gegen die Wahl des früheren Sinsheimer Oberbürgermeisters Jörg Albrecht zum neuen Klubchef mobil gemacht, weil dieser Gesellschafter Dietmar Hopp angeblich zu nahe stehen würde. Albrecht wurde dennoch ins Amt gebracht.