"Um ihn beneiden uns viele Klubs": Profi des VfB Stuttgart wird große Karriere vorausgesagt

Das VfB-Quintett in der Nationalmannschaft nennt Wohlgemuth "außergewöhnlich", das passe "eigentlich in keine Statistik - wie so vieles in diesem Jahr. Wir freuen uns über diese spektakuläre Zahl und sind stolz, dass wir diese Spieler gemeinsam so entwickeln konnten".

Stiller debütierte beim 5:0 in der Nations League am Samstagabend gegen Ungarn, Nübel wartet noch auf seinen ersten Einsatz im deutschen Tor. Außerdem gehören die Stuttgarter Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Deniz Undav dem aktuellen Kader an.