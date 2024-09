"Totaler Rückzug aus der Bundesliga wäre eine Option": DAZN droht im TV-Rechte-Streit mit heftigen Konsequenzen

Ungeachtet dieser Eskalation gebe es mit der DFL aber weiterhin eine "normale Arbeitsbeziehung", betonte Mascia. Nötig sei nun eine "Versachlichung" des Streits: "Es geht hier nicht um persönliche Dinge, sondern um eine geschäftliche Frage."

Zweifel an der DAZN-Finanzkraft wies Mascia zurück. "Unter den Bietern gibt es niemanden, der so stark und profitabel wächst wie wir", sagte die Managerin. Im zweiten Halbjahr 2024 werde man erstmals auf Halbjahresbasis schwarze Zahlen schreiben, 2025 dann auf Jahresbasis: "Wir beweisen, dass sich mit Livesport Profitabilität erzielen lässt - entgegen allen negativen Prophezeiungen."

Die Medieneinnahmen sind für die 36 Profiklubs die mit Abstand größte Einnahmequelle. Die Ligabosse schauen gespannt auf das Ende des Schlichtungsverfahrens, damit die Auktion weitergehen kann. Was finanziell dabei herauskommen wird, erscheint offen. In anderen europäischen Märkten ging der Erlös zurück. Das will die DFL vermeiden. Derzeit erhalten die Vereine rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison - was bereits einem jährlichen Minus von 100 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Zyklus entspricht.