Schiedsrichter Felix Brych stellt neuen Bundesliga-Rekord auf

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) gratulierte Brych. "Dieses Comeback nach solch einer schweren Verletzung sagt alles über Felix aus, der in den letzten Monaten tagein, tagaus geschuftet hat, um wieder fit zu werden", sagte BFV-Präsident Christoph Kern: "Angetrieben vom Ziel, wieder auf den Platz zurückzukehren, ist ihm das auf beeindruckende Weise gelungen - viele hätten in seiner Situation nachvollziehbarerweise die Pfeife an den Nagel gehängt."

Seine schwere Verletzung hatte Brych ausgerechnet in seinem ersten Rekordspiel erlitten. Nach der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) am 25. November 2023 musste er operiert werden.