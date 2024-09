BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: "Die Leute, an die es gerichtet war, wissen Bescheid" - Emre Can spricht über seinen bemerkenswerten Jubel

© imago images

BVB, News: Emre Can spricht über Bankplatz und erklärt seine Jubelgeste

Emre Can saß beim 4:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim zunächst auf der Bank, wurde in der 79. Minute schließlich für Julian Brandt eingewechselt. In der Nachspielzeit sorgte der Mittelfeldmann dann per Elfmeter für den Endstand und die endgültige Entscheidung. Auffällig: Beim Jubeln machte Can eine Geste mit seiner Hand und hielt sich einen Finger an den Mund, als wolle er kritische Stimmen zum Schweigen bringen.

Was dahinter steckte? "Das war nicht an den Trainer, falls das jemand gedacht hat", betonte Can nach Schlusspfiff bei DAZN. "Die Leute, an die es gerichtet war, wissen Bescheid. Es ging nicht an die echten Fans im Stadion."

Zudem sprach der deutsche Nationalspieler auch über seinen Bankplatz. Es sei "nicht schön, jeder Fußballer möchte jedes Spiel machen", und führte fort: "Aber ich akzeptiere das, die Mannschaft steht über allem. Ich versuche einfach immer Gas zu geben, die Saison ist noch jung und es werden noch viele Spiele kommen, in denen ich von Anfang an spiele."