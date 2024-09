BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund zeigt wohl Interesse an englischem Nationalspieler

© getty

BVB, Gerücht: Interesse an Lilles Offensivstar Angel Gomes

Borussia Dortmund ist an einer Verpflichtung von Angel Gomes vom französischen Erstligisten OSC Lille interessiert. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun. Demnach sind aber nicht nur die Schwarz-Gelben hinter dem 24-Jährigen her, sondern auch die englischen Top-Klubs Newcastle, Tottenham und Liverpool.

Gomes, der seit 2021 in Lille spielt, ist im kommenden Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei den Nordfranzosen dann ausläuft. In der vergangenen Woche feierte er sein Debüt für Englands Nationalteam und kam in beiden Nations-League-Duellen zum Einsatz.

Für Lille lieferte er als offensiver Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison in 45 Pflichtpartien in allen Wettbewerben zwei Tore und zehn Assists.