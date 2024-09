"Für Deutschland zu spielen, das war schon immer ein Ziel für mich": Robin Hack von Borussia Mönchengladbach hat WM 2026 im Visier

Robin Hack von Borussia Mönchengladbach hat sich hohe Ziele für seine Zukunft gesteckt. Der Offensivspieler verriet in einem Interview mit der Rheinischen Post seinen Wunsch, mit der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilzunehmen. "Das wäre ein Träumchen und ein Ziel, das man sich doch setzen kann, warum nicht."

Der 26-Jährige wechselte erst im Sommer 2023 von Arminia Bielefeld zu Gladbach in die Bundesliga. Bei den Fohlen entwickelte er sich schnell zu einem Schlüsselspieler, in seiner ersten Spielzeit gelangen ihm in 29 Ligaspielen starke zehn Treffer und zwei Assists.

Auch in Sachen Nationalmannschaften konnte Hack bereits reichlich Erfahrung sammeln. Von der U16 bis zur U21 durchlief er - bis auf die U18 - alle DFB-Jahrgänge. Der große Sprung in Julian Nagelsmanns A-Auswahl blieb ihm jedoch bislang noch verwehrt "Für Deutschland zu spielen, das war schon immer ein Ziel für mich. Ich werde weiter Gas geben, vielleicht reicht es irgendwann mal. Der Fokus ist aber auf dem Verein", so Hack.