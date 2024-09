"Wegen ihnen als Junge angefangen": Erfolgstrainer schließt Wechsel zum FC Bayern nicht aus

Frank Schmidt: Jürgen Klopp "als Mensch" ein Vorbild

Im Juli 2007 hatte Schmidt nach seinem Karriereende als Spieler erst als Co-Trainer in Heidenheim angeheuert, wenige Monate später übernahm er für den entlassenen Dieter Märkle. Unter seiner Ägide schaffte der Klub den Sprung aus der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg in die Bundesliga, wo man in der vergangenen Saison die Klasse halten konnte.

"Wir sind familiär und professionell, beides schließt sich nicht aus. So haben wir eine Nische gefunden, die man auf größere Vereine nicht Eins-zu-Eins übertragen kann", erklärte Schmidt den Erfolg des Klubs.

Im Millionengeschäft Fußball versuche er, "ein Verständnis für gewisse Umstände vorzuleben", erklärte Schmidt. Das gelte auch für seine Spieler und "die Putzfrau in der Kabine: Die kommt, wenn die Spieler weg sind und ist weg, wenn die Spieler wieder kommen. Wird sie im Vergleich zu Fußballern angemessen bezahlt? Eher nicht. Aber ich sage meinen Spielern: Auch ihr könnt Ihr mal was Gutes tun."

Als Vorbild nannte er den ehemaligen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Zu diesem schaue er "als Mensch auf. Dem nehme ich alles ab. Er spielte keine Rolle, er ist selbstbestimmt."

Mit sechs Punkten und 6:0 Toren aus zwei Spielen führt Heidenheim die Tabelle an. Am Freitagabend steht das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an, eine Woche später empfängt man den SC Freiburg.

Für Schmidt ist die Tabellensituation übrigens "uninteressant. Nach acht bis zehn Spieltagen erkennt man eine Tendenz. Dann dürfen Sie wieder fragen."