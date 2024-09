Erste Trainerentlassung in der Bundesliga bahnt sich an: Klopp-Kumpel als Nachfolger im Gespräch

© getty

Dynamo Kiew und Stuttgart warten auf Hoffenheim

In Wagner würden sich die Sinsheimer einen Trainer mit Bundesliga-Erfahrung sichern. Der 52-Jährige hatte von Sommer 2019 bis Herbst 2020 bei Schalke 04 unter Vertrag gestanden.

Zuvor war er schon als Nachwuchstrainer bei der TSG angestellt. Auch trainierte er die zweite Mannschaft des BVB, Huddersfield Town und die Young Boys Bern.

Für Hoffenheim geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Dynamo Kiew weiter, ehe am darauffolgenden Sonntag der VfB Stuttgart wartet.

Ob Matarazzo dann noch im Amt sein wird, scheint völlig offen zu sein. Womöglich gibt auch Wagner sein Debüt.