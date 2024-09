"Einer von uns muss auf den Boden": Bayer Leverkusens Granit Xhaka mit Geständnis nach Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München

Lukas Hradecky: "Er legt sich schon mal hin, um die Netto-Spielzeit zu reduzieren."

Auch Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky, der sich bei seinen Abstößen ebenfalls verdächtig viel Zeit ließ, sieht kein Problem mit Xhakas Aktion: "Ein Stück weit gehört das auf diesem Niveau dazu, auch die Kleinigkeiten zu nutzen. Das hat auch mit dem Respekt vor den Bayern zu tun. Granit Xhaka ist auch ein Schlitzohr. Er legt sich schon mal hin, um die Netto-Spielzeit zu reduzieren. Das war vielleicht nicht immer fair und nicht schön, aber gehört auf diesem Niveau dazu." Ziel sei es gewesen, "unbedingt hier zu punkten. Bayern sollte nicht das Gefühl bekommen, dass ihnen niemand hinterläuft".

Bayer Leverkusen konnte mit dem 1:1 in München als erste Mannschaft in der noch jungen Saison den Bayern Punkte wegnehmen. Nichtsdestotrotz führt der Rekordmeister die Tabelle der Bundesliga nach fünf Spielrunden an. Leverkusen ist mit drei Punkten weniger Tabellendritter.

Für beide Mannschaften geht es nächste Woche in der Champions League weiter. Während der FC Bayern am Mittwoch auf Aston Villa trifft, muss die Werkself am Dienstag gegen die AC Milan ran.