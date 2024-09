"Die letzten zwei Jahre nicht so super gespielt": BVB-Star übt Selbstkritik

"Natürlich glaube ich nicht, dass ich die letzten zwei Jahre in Dortmund so super gespielt habe", sagte Adeyemi bei ran und ergänzte: "Aber es gab Momente, wo ich glaube ich überzeugen und zeigen konnte, was ich kann. Und wir sind ja nicht ohne Grund ins Champions-League-Finale gekommen."

Öffentliche Kritik lasse er nicht mehr an sich heran, erklärte der viermalige deutsche Nationalspieler: "Früher war es vielleicht ein bisschen so, da hat mich die Kritik ein bisschen gekränkt. Aber jetzt, auch durch die Situation mit meiner Frau, die auch eine bekannte Person ist, muss ich das ausschalten." Adeyemis Freundin ist die Rapperin Loredana.