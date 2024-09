BVB, News und Gerüchte: Ist Edin Terzic bald Trainer bei einem italienischen Topklub?

© getty

BVB, Gerücht: Edin Terzic bei der AC Mailand im Gespräch

Edin Terzic könnte bald Trainer der AC Mailand sein. Nach Informationen von Sky hat Zlatan Ibrahimovic bereits Kontakt zum ehemaligen Coach von Borussia Dortmund aufgenommen. Zuvor hatte der Pay-TV-Sender auch von einem Interesse der AS Rom berichtet. Der Klub von Mats Hummels soll sich aber für Ivan Juric als neuen Cheftrainer entschieden haben.

In Mailand sei Terzic nun aber ein heißer Kandidat, falls Paulo Fonseca entlassen wird. Milan ist mit nur einem Sieg aus vier Spielen schwach in die neue Serie-A-Saison gestartet. Auch in der Champions League startete man mit einer 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool. Am kommenden Wochenende steht das prestigeträchtige Derby gegen Inter an. Laut verschiedenen Medienberichten könnte dieses Spiel bereits über die Zukunft von Fonseca entscheiden.

Terzic soll nach seiner starken Champions-League-Saison mit dem BVB viel Ansehen im Ausland genießen. Am Mittwoch soll sich der 41-Jährige die Partie von Milan gegen Liverpool sogar im San Siro angesehen haben. Im Sommer endete seine zweite Amtszeit bei Borussia Dortmund. Seitdem ist Terzic ohne Trainerjob.