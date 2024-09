BVB, News und Gerüchte - "Der zukünftige linke Außenverteidiger in der Nationalmannschaft": Ehemaliger Spieler des BVB erhält überschwängliches Lob

© getty

BVB, News: Almugera Kabar zieht sich Nasenbeinbruch zu

Borussia Dortmund muss in nächster Zeit auf Almugera Kabar verzichten. Der 18-Jährige zog sich beim 3:0-Sieg der zweiten Mannschaft des BVB in der 3. Liga gegen Alemannia Aachen einen Nasenbeinbruch zu und musste daher in Minute 74 ausgewechselt werden.

Der Linksverteidiger gehört in dieser Saison dem Profikader an und ist auf seiner Position die nominelle Nummer zwei hinter Ramy Bensebaini. Beim Bundesligaspiel gegen Heidenheim sowie vergangene Woche in der Champions League beim FC Brügge stand Kabar im Kader der Profis.

Auf sein Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft muss Kabar allerdings noch warten. Bis 2025 ist er vertraglich an den BVB gebunden.