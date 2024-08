Xabi Alonso fällt Entscheidung über Nummer eins bei Bayer Leverkusen - Gladbach kündigt bevorstehenden Abgang an

Alonso hatte indes am Donnerstag erklärt, seine Entscheidung gelte zunächst nur für die Begegnung in Gladbach, danach seien Wechsel gerade in den Pokal-Wettbewerben jederzeit möglich. In der vergangenen Saison hatte Hradecky in der Liga gespielt, Kovar in der Europa League und dem DFB-Pokal.

Ebenfalls in der Startelf steht Stürmer Victor Boniface nach seiner Entgleisung im Supercup gegen den VfB Stuttgart. Der 23-Jährige hatte den VfB-Spielern den Mittelfinger gezeigt und war daraufhin für ein Spiel im DFB-Pokal gesperrt worden. Die Neuzugänge Martin Terrier, Aleix Garcia und Jeanuel Belocian sitzen zunächst auf der Bank.

Bei der Borussia steht Innenverteidiger Nico Elvedi nach seiner Verletzungspause (Fußgelenk) in der Startelf. Angreifer Robin Hack, der in der Vorbereitung lange fehlte, rückte zumindest in den Kader.

Nicht zum Team gehört dagegen Manu Kone (23). Der Franzose stehe "aufgrund eines sich möglicherweise anbahnenden Wechsels nicht im Kader", teilte die Borussia mit. Zuletzt soll die AC Mailand Interesse an dem Olympia-Teilnehmer angemeldet haben.