"Weit unter unseren Standards": Xabi Alonso nach Klatsche von Bayer Leverkusen bedient

Xabi Alonso: "Die Vergangenheit lässt dich keine Spiele gewinnen"

Am 17. August geht es im ersten Pflichtspiel gegen den VfB Stuttgart um den ersten Titel der neuen Saison: den Supercup. Das Double aus der Vorsaison spielt für den 42-Jährigen bereits keine Rolle mehr: "Die Vergangenheit lässt dich keine Spiele gewinnen."

Schon am Samstag kann Bayer im Test gegen Betis Sevilla eine Reaktion auf die Arsenal-Klatsche, bei der dem Ex-Leverkusener Kai Havertz zwei Vorlagen und ein Tor gelangen, zeigen. In der Bundesliga steht für den Meister am 23. August das Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.